Shanghai Xin Nanyang Only Education: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Xin Nanyang Only Education, die im Segment "Bildungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.06.2019, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 22,92 CNH.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shanghai Xin Nanyang Only Education auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanghai Xin Nanyang Only Education für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Shanghai Xin Nanyang Only Education für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Shanghai Xin Nanyang Only Education insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Xin Nanyang Only Education führt bei einem Niveau von 15,29 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,23 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shanghai Xin Nanyang Only Education beträgt das aktuelle KGV 36,87. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Shanghai Xin Nanyang Only Education ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.