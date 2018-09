Shanghai Xin Nanyang: Achtung, lieber Anleger!

Für die Aktie Shanghai Xin Nanyang aus dem Segment "Bildungsdienste" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 07.09.2018 ein Kurs von 24,03 CNH geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shanghai Xin Nanyang einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shanghai Xin Nanyang jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Xin Nanyang liegt bei einem Wert von 53,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Services" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shanghai Xin Nanyang damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Shanghai Xin Nanyang-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,97 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 47,54, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai Xin Nanyang-Aktie ein Durchschnitt von 25,45 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 24,03 CNH (-5,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (24,25 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,91 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai Xin Nanyang-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Shanghai Xin Nanyang erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.