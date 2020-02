Shanghai Smith Adhesive New Material: Was man jetzt noch wissen sollte!

Per 27.02.2020, 17:05 Uhr wird für die Aktie Shanghai Smith Adhesive New Material am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 12.13 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shanghai Smith Adhesive New Material einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shanghai Smith Adhesive New Material jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Shanghai Smith Adhesive New Material im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shanghai Smith Adhesive New Material. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Shanghai Smith Adhesive New Material aktuell mit dem Wert 29,91 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63,33. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shanghai Smith Adhesive New Material mit einer Rendite von -17,69 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,2 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Smith Adhesive New Material mit 2,49 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.