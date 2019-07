Shanghai Shuixing Home Textile: Da kann man nur noch staunen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Shuixing Home Textile, die im Segment "Textilien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.07.2019, 11:36 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 17.63 CNY.

Unsere Analysten haben Shanghai Shuixing Home Textile nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Shuixing Home Textile. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,48 ist die Aktie von Shanghai Shuixing Home Textile auf Basis der heutigen Notierungen 75 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (58,71) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Shanghai Shuixing Home Textile niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 21,67 Prozentpunkte (2,84 % gegenüber 24,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".