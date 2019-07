Shanghai Safbon Water Service: Achtung, lieber Anleger!

Per 11.07.2019, 13:31 Uhr wird für die Aktie Shanghai Safbon Water Service am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6,54 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wasserversorgung".

Shanghai Safbon Water Service haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Shanghai Safbon Water Service lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Shanghai Safbon Water Service in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,02 liegt Shanghai Safbon Water Service unter dem Branchendurchschnitt (22 Prozent). Die Branche "Wasserversorgung" weist einen Wert von 47,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Safbon Water Service verläuft aktuell bei 6,45 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,57 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,86 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,32 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Shanghai Safbon Water Service-Aktie der aktuellen Differenz von -10,25 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".