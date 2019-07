Shanghai Pudong Development Bank Co LtdWas steht jetzt noch aus, ?

Für die Aktie Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd wird am 27.07.2019, 20:09 Uhr, ein Kurs von 11.87 CNH geführt.

Unser Analystenteam hat Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd führt bei einem Niveau von 18,33 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,08 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Dividende: Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd hat mit einer Dividendenrendite von 2,95 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.8%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt +0,15. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.