Shanghai Pudong Development Bank: Anleger aufgepasst!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Shanghai Pudong Development Bank an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 9,96 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shanghai Pudong Development Bank aktuell 1. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Banking". Shanghai Pudong Development Bank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...