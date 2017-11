Shanghai Orchestra Academy empfängt EUYO-Mitglieder

Junge europäische Musiker und SOA-Studenten nehmen anmusikalischem und kulturellem Orchesteraustausch teilShanghai (ots/PRNewswire) - Mehr als zehn Mitglieder des EuropeanUnion Youth Orchestra (EUYO) besuchten vom 23. bis 27. Oktober 2017die Shanghai Orchestra Academy (SOA). In diesen fünf Tagenbeteiligten sich junge Musiker aus mehreren europäischen Ländern anProben und Konzerten mit SOA-Studenten. SOA organisierte zudem einigekulturelle Veranstaltungen, um den europäischen Gästenaußergewöhnliche Möglichkeiten zu geben, die Sitten und BräucheChinas kennenzulernen.Mit der Unterstützung des Artistic Engagement Program-China(AEP-China), ein innovatives Kulturprogramm vom Shanghai SymphonyOrchestra (SSO) und Volkswagen Group China, einigten sich Yu Long(SSO-Chefdirigent sowie Gründer und President von SOA) und MarshallMarcus (Geschäftsführer von EUYO) auf folgende Ziele derZusammenarbeit: junge chinesische und europäische Musiktalente sollenwährend des musikalischen Austauschs ihre Kenntnisse der anderenKultur vertiefen, außerdem soll die Kommunikation zu Themen rund umdie andere Kultur angeregt werden.Nach anfänglicher Scheu und Hemmung, in einer anderen Sprache alsder Muttersprache zu kommunizieren, entspannten sich dieSOA-Studenten schnell und teilten ihr musikalisches Wissen mit denenergiegeladenen EUYO-Mitgliedern. Die selbstzugewiesenen Begleiterführten die Neuankömmlinge der EUYO in chinesische Restaurants, wosie in den Genuss lokaler Spezialitäten kamen. Außerdem zeigten sieihnen das Shanghai Museum und das neueröffnete Shanghai SymphonyMuseum, wo sie viele Aspekte der chinesischen, tausende Jahre altenKultur kennenlernen konnten. "Wir konnten feststellen, dass unsereStudenten nach mehreren gemeinsamen Tagen wesentlich mehr sozialeKompetenzen hatten. Dies war das ursprüngliche Ziel, als wir dieVeranstaltungen planten. Wir erhofften uns, dass die Studenten überden Austausch ihre eigene Musikinspiration entwickeln würden und diekulturellen Unterschiede untereinander verstehen würden", erklärteTed Jiang, Academic Affairs Director von SOA.Wang Gang, Schlagzeugstudent der SOA Class 2017, führte auf demKonzert zusammen mit drei EUYO-Musikern das Stück "Drumming" vonReich auf. Wang sagte dazu: "In diesen Tagen tauschten wir Musikideenaus, redeten über kulturelle Bräuche und lernten ein paar Brocken deranderen Sprache. Wir hoffen, dass die Erinnerungen und dieFreundschaft, die uns über die Musik verbindet, mehr kulturellen Wertschaffen."Die Interaktion zwischen den Mitgliedern der EUYO und SOA warnatürlich und spontan. Höhepunkt der Woche war das gemeinsame Konzertam 27. Oktober. Die zukünftigen Sinfoniestars der EUYO und SOA trugenzusammen ausgewählte Stücke von Mozart, Ravel und Tschaikowski vorund ernteten hinterher Standing Ovations. Angesichts des tosendenApplauses wurde als Zugabe Zaubernacht - ein bekanntes Stück fürchinesische Ohren - auf neue Art vorgeführt: Es wurdenBlasinstrumente zur traditionellen Streicherbesetzung hinzugefügt."Dies war ein sehr interessanter Versuch. Die neue Version war eineperfekte Kombination chinesischer und europäischer Musiktraditionen",so Doug He, Executive Director von SOA.Nach jahrelanger Erwägung und Planung wurde AEP-China im Aprildieses Jahres offiziell gestartet, um landesweit Konzerte und andereKunstveranstaltungen von hoher Qualität zu präsentieren und jungeMenschen über den Zauber der Musik zusammenzubringen und zu verbindensowie eine internationale Plattform zu gründen, die vielfältigereEntwicklungsmöglichkeiten für junge Musikstudenten in ganz Chinabietet. AEP-China ist ein innovatives Kulturprogramm, das vonVolkswagen Group China im Rahmen der Kulturinitiative PACE(Participation, Connection, Education and Exchange) entwickelt wurde.Über AEP-China möchten SSO und Volkswagen junge Menschen in Chinazusammenführen und verbinden sowie inspirieren und über den Zauberder Musik an der Kunstwelt beteiligen. Hierfür werden sie zweijährigeMusikprogramme und interaktive Veranstaltungen im ganzen Landorganisieren.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/597679/At_The_Shanghai_Musuem.jpgPressekontakt:Cecilia Chen+86 21 2426 6011ceciliachen@orchestraacademy.comOriginal-Content von: Shanghai Conservatory of Music, übermittelt durch news aktuell