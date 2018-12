Shanghai No 1 Dispensary: Genau das was haben wir angekündigt

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shanghai No 1 Dispensary unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Drogen Einzelhandel". Die Shanghai No 1 Dispensary-Aktie notierte am 27.12.2018 mit 8,84 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Unsere Analysten haben Shanghai No 1 Dispensary nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shanghai No 1 Dispensary liegt mit einem Wert von 56,97 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Health Care Facilities & Svcs" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,66 Prozent und liegt damit 1,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Health Care Facilities & Svcs, 2,64). Die Shanghai No 1 Dispensary-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Shanghai No 1 Dispensary von 8,84 CNH ist mit -14,67 Prozent Entfernung vom GD200 (10,36 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,52 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,76 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shanghai No 1 Dispensary-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.