Shanghai New Huangpu Zhiye: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Der Shanghai New Huangpu Zhiye-Schlusskurs wurde am 06.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 12,07 CNH festgestellt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Shanghai New Huangpu Zhiye derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,54 CNH, womit der Kurs der Aktie (12,07 CNH) um -22,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 13,72 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -12,03 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanghai New Huangpu Zhiye für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shanghai New Huangpu Zhiye für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Shanghai New Huangpu Zhiye insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,71 liegt Shanghai New Huangpu Zhiye auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.