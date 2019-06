Shanghai New Huangpu Real Estate: Nach so langer Zeit …

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Shanghai New Huangpu Real Estate am 28.06.2019, 08:52 Uhr, mit dem Kurs von 8,5 CNH.

Unser Analystenteam hat Shanghai New Huangpu Real Estate auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Shanghai New Huangpu Real Estate liegt mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 4,21, wodurch sich eine Differenz von -1,23 Prozent zur Shanghai New Huangpu Real Estate-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Shanghai New Huangpu Real Estate auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Shanghai New Huangpu Real Estate sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai New Huangpu Real Estate-Aktie ein Durchschnitt von 9,02 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,36 CNH (-7,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (9,03 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,42 Prozent), somit erhält die Shanghai New Huangpu Real Estate-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Shanghai New Huangpu Real Estate erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.