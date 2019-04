Shanghai New Culture Media: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Shanghai New Culture Media weist am 06.04.2019, 13:22 Uhr einen Kurs von 5,7 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Telekommunikationsdienste" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shanghai New Culture Media einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shanghai New Culture Media jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai New Culture Media erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -33,35 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +7,9 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai New Culture Media bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -33,06 Prozent im letzten Jahr. Shanghai New Culture Media lag 7,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanghai New Culture Media für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Shanghai New Culture Media für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Shanghai New Culture Media insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,36 ist die Aktie von Shanghai New Culture Media auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (144,03) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".