Shanghai New Culture Media: Was sagt man dazu?

An der Börse Shenzhen schloss die Shanghai New Culture Media-Aktie am 14.11.2018 mit dem Kurs von 5,1 CNY. Die Shanghai New Culture Media-Aktie wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shanghai New Culture Media auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,78 % ist Shanghai New Culture Media im Vergleich zum Branchendurchschnitt Media (2,76 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,98 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai New Culture Media erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -54,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -35,59 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,82 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai New Culture Media bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -35,29 Prozent im letzten Jahr. Shanghai New Culture Media lag 19,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Shanghai New Culture Media im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shanghai New Culture Media. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".