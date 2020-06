Shanghai Milkground Food Tech: Ein Risiko?

Für die Aktie Shanghai Milkground Food Tech stehen per 29.06.2020, 23:39 Uhr 36.87 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Shanghai Milkground Food Tech zählt zum Segment "Stahl".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shanghai Milkground Food Tech entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Milkground Food Tech verläuft aktuell bei 20,28 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 36,87 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +81,8 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 32,58 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Shanghai Milkground Food Tech-Aktie der aktuellen Differenz von +13,17 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Shanghai Milkground Food Tech-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Milkground Food Tech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 255,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -3,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +258,7 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Milkground Food Tech bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,24 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Milkground Food Tech lag 259,58 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.