Shanghai Material Trading Centre: So könnte es weitergehen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Material Trading Centre, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.12.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 9,87 CNY.

Nach einem bewährten Schema haben wir Shanghai Material Trading Centre auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Material Trading Centre. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanghai Material Trading Centre für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shanghai Material Trading Centre für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Shanghai Material Trading Centre insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 94,4. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shanghai Material Trading Centre zahlt die Börse 94,4 Euro. Dies sind 26 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Iron & Steel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 74,7. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.