Shanghai M&G Stationery: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai M&G Stationery, die im Segment "Bürodienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.01.2020, 16:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 50.13 CNH.

Wie Shanghai M&G Stationery derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shanghai M&G Stationery-Aktie beträgt dieser aktuell 42,54 CNH. Der letzte Schlusskurs (49,68 CNH) liegt damit deutlich darüber (+16,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shanghai M&G Stationery somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (48,32 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai M&G Stationery-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Shanghai M&G Stationery auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Shanghai M&G Stationery auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai M&G Stationery war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Shanghai M&G Stationery bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Dividende: Shanghai M&G Stationery hat mit einer Dividendenrendite von 0,6 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -1,73. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shanghai M&G Stationery-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.