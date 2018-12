Shanghai Luxin Packing Materials Science: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "Halcón Resources":

Der Kurs der Aktie Shanghai Luxin Packing Materials Science stand am 24.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 3,84 CNY. Der Titel wird der Branche "Papierverpackung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shanghai Luxin Packing Materials Science auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Luxin Packing Materials Science erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Containers & Packaging"-Branche sind im Durchschnitt um -23,88 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -12,92 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Luxin Packing Materials Science bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,88 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Luxin Packing Materials Science lag 12,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shanghai Luxin Packing Materials Science in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shanghai Luxin Packing Materials Science haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Shanghai Luxin Packing Materials Science bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Fundamental: Die Aktie von Shanghai Luxin Packing Materials Science gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,71 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Containers & Packaging", der 594,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".