Shanghai Luxin Packing Materials Science: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Shanghai Luxin Packing Materials Science per 12.04.2019, 17:53 Uhr bei 18,66 CNY. Shanghai Luxin Packing Materials Science zählt zum Segment "Papierverpackung".

Die Aussichten für Shanghai Luxin Packing Materials Science haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Luxin Packing Materials Science. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Shanghai Luxin Packing Materials Science-RSI ist mit einer Ausprägung von 53,45 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 34,97, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 291,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shanghai Luxin Packing Materials Science damit 314,71 Prozent über dem Durchschnitt (-23,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -23,16 Prozent. Shanghai Luxin Packing Materials Science liegt aktuell 314,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".