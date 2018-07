Shanghai Lisheng Racing: Schluss mit der Unsicherheit!

Shanghai Lisheng Racing weist zum 27.07.2018 einen Kurs von 17,65 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Filme & Unterhaltung" geführt.

Wie Shanghai Lisheng Racing derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shanghai Lisheng Racing beträgt das aktuelle KGV 51,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Recreation Facilities & Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 261,83. Shanghai Lisheng Racing ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Lisheng Racing erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,13 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -1,37 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -10,76 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Lisheng Racing bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,37 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Lisheng Racing lag 15,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Shanghai Lisheng Racing ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Lisheng Racing-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,4, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,55, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.