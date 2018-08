Shanghai Lansheng: Hoch bewertet?

Am 24.08.2018 ging die Aktie Shanghai Lansheng an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 13,82 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Shanghai Lansheng haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanghai Lansheng wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Shanghai Lansheng auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shanghai Lansheng beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,52 Prozent und liegt mit 0,97 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,49) für diese Aktie. Shanghai Lansheng bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Shanghai Lansheng damit 18,86 Prozent unter dem Durchschnitt (1,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Distributors - Discretionary" beträgt 0,78 Prozent. Shanghai Lansheng liegt aktuell 18,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".