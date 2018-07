Shanghai Kaibao Pharmaceutical: Gut oder schlecht?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Kaibao Pharmaceutical, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 5,69 CNY.Unser Analystenteam hat Shanghai Kaibao Pharmaceutical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Shanghai Kaibao Pharmaceutical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,76 % und somit 0,38 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,38 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

