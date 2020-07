Shanghai Jielong Industry: Dies ist jetzt besonders wichtig

Per 01.07.2020, 09:02 Uhr wird für die Aktie Shanghai Jielong Industry am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4.89 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kommerzielles Drucken".

Die Aussichten für Shanghai Jielong Industry haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai Jielong Industry-Aktie ein Durchschnitt von 4,64 für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,96 (+6,9 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (5,12 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,13 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai Jielong Industry-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Shanghai Jielong Industry erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shanghai Jielong Industry damit 34,4 Prozent über dem Durchschnitt (-17,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -21,78 Prozent. Shanghai Jielong Industry liegt aktuell 38,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,27 Prozent liegt Shanghai Jielong Industry 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,36. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.