Die Shanghai International Wedding Dress, Makeup & Fashion Accessories Expo 2019 findet im Juli statt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai International WeddingDress, Makeup & Fashion Accessories Expo 2019, eineTochterausstellung der China Wedding Expo 2019, wird vom 10. bis 12.Juli 2019 im National Exhibition and Convention Center (Shanghai)stattfinden.1. Spezielle Bereiche bieten eine professionelle PlattformAuf der Ausstellung wird es auch diesmal wieder einen speziellenBereich für High-End-Designermarken geben, deren Fokus auforiginellem Design und Modetrends liegt und die Maßanfertigungen fürKunden bieten. Darüber hinaus werden weitere Marken aus 15 Ländernund Regionen im Bereich für ausländische Designermarken ("OverseasDesigner Brands") zu finden sein, um auch internationalen Trends eineBühne zu bieten und jungen chinesischen Verbrauchern eine größereAuswahl zu ermöglichen. Die Veranstaltung wird eine Brücke zwischender chinesischen Hochzeitskleidbranche und der internationalenGemeinschaft schlagen, um eine bessere und gesündereBranchenentwicklung zu fördern.2. Professionelle Aktivitäten setzen neue AusstellungsmaßstäbeShanghai Bridal Fashion Week 2019 (Herbst): Die vonBrancheninsidern und der Öffentlichkeit mit Spannung erwarteteVeranstaltung umschließt 12 beeindruckende Runway-Shows, bei denenneue Produkte veröffentlicht und die aktuellen Herbsttrends 2019präsentiert werden.Bridal Stylist Salon 2019 (Herbst): Der Salon bietetBrautstylisten eine zuverlässige Plattform, um Trends und neueProdukte zu entdecken, und lädt prominente Stylisten ein, um dieneuesten Braut-Makeup-Ideen vorzustellen.Wedding Dress Design Competition 2019: Durch diesenHochzeitskleid-Designwettbewerb sollen die besten Designtalenteentdeckt und die nachhaltige Entwicklung sowie Innovation der Branchegefördert werden. Der Wettbewerb entwickelt sich zunehmend zu einemrichtungsweisenden Branchenevent, das zweimal jährlich stattfindenwird.Veranstaltungsort: National Exhibition and Convention Center(Shanghai)Adresse: No. 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai(Nordeingang)No. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai(Westeingang)Webseite: www.chinaweddingexpo.com.cnPressekontakt:Shanghai International Exhibition Co., Ltd.Tel.: (86-21) 62792828chinaweddingexpo@siec-ccpit.comOriginal-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell