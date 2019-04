Shanghai International Baby Photo Expo im July 2019

Shanghai (ots/PRNewswire) - Vom 10. bis 12. Juli 2019 findet imNational Exhibition and Convention Center (Shanghai) die ShanghaiInternational Baby Photo Expo 2019 (Herbst) statt. Es werden über 200Aussteller erwartet, darunter eine wachsende Zahl internationalerMarken, und 50.000 Fachbesucher aus 48 Ländern und Regionen auf einerAusstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern.Mit dem Event, der zweimal pro Jahr stattfindet, soll eineglobale, zentrale Handelsplattform für die Fotobranche im BereichMutterschaft, Säuglinge und Kinder aufgebaut werden.Auf der Messe haben Sie die Möglichkeit sich von durchdachtenProdukten inspirieren zu lassen, in die neuesten Innovationen undTechnologien einzutauchen und Ihre zukünftigen Geschäftspartner derBranche zu treffen.Mit dem Event werden innovative Produkte und neueste Trends derBranche präsentiert. Es wird Fotoshootings zum Baby- undFamilienthema geben, Bekleidung und Zubehör für Babyfotos sowieUmstandskleidung. Der Event wird sich außerdem umSchwangerenfotografie drehen und es werden Fotoalben und -rahmen,Ausgabegeräte für Fotos/Bilder sowie Kulissen für die Babyfotografieusw. vorgestellt.Der namhafte Event bietet zudem die Möglichkeit,Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Unternehmenstätigkeitenauszuweiten - dafür stehen verschiedene Angebote zur Verfügung:Seminare, Modeschauen, Produkteinführungen und die Vorstellung neuerDienstleistungen. Mit der Entwicklung nationaler und internationalerBranchen hat der Event in den letzten Jahren rasch an Bedeutungzugenommen.Die Messe wird parallel zur China Wedding Expo und Photo & ImagingShanghai stattfinden. Wir laden Sie herzlich ein, im Juli 2019 nachShanghai zu kommen!Messegelände: National Exhibition and Convention Center (Shanghai)Adresse: No.333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (EingangNord)No. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai(Eingang West)Website: www.babyphotoexpo.comPressekontakt:(86-21)-6279-2828babyphoto@siec-ccpit.comOriginal-Content von: Shanghai International Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell