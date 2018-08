Shanghai Industrial Urban Development: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Scientific Industries":

Shanghai Industrial Urban Development weist zum 17.08.2018 einen Kurs von 1,35 HKD an der BörseHong Kong auf.

Unsere Analysten haben Shanghai Industrial Urban Development nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,19 Prozent liegt Shanghai Industrial Urban Development 2,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,64 liegt Shanghai Industrial Urban Development unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent). Die Branche "Home & Office Products" weist einen Wert von 30,3 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shanghai Industrial Urban Development. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Industrial Urban Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Industrial Urban Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.