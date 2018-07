Shanghai Highly: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shanghai Highly, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 0,832 CNY.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shanghai Highly entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shanghai Highly beträgt das aktuelle KGV 14,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Electrical Equipment" haben im Durchschnitt ein KGV von 88,99. Shanghai Highly ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an neun Tagen im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Shanghai Highly dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Dividende: Shanghai Highly hat mit einer Dividendenrendite von 2,27 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt +0,39. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Shanghai Highly-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.