Shanghai Haixin: Dies ist jetzt besonders wichtig

Für die Aktie Shanghai Haixin stehen per 24.07.2018 8,49 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Shanghai Haixin zählt zum Segment "Arzneimittel".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Shanghai Haixin weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,35 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 1,37 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

