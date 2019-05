Shanghai Golden Bridge Infotech: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Shanghai Golden Bridge Infotech, ein Unternehmen aus dem Markt "Anwendungssoftware", notiert aktuell (Stand 22:11 Uhr) mit 13,97 CNY sehr deutlich im Plus (+2.37 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Die Aussichten für Shanghai Golden Bridge Infotech haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shanghai Golden Bridge Infotech konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Shanghai Golden Bridge Infotech auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,69 % ist Shanghai Golden Bridge Infotech im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,41 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,73 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Golden Bridge Infotech erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -14,57 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,16 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Golden Bridge Infotech bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,62 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Golden Bridge Infotech lag 5,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.