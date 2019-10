Shanghai Fudan MicroelectronicsWie geht’s weiter, ?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Shanghai Fudan Microelectronics per 16.10.2019, 00:28 Uhr bei 5.61 HKD. Shanghai Fudan Microelectronics zählt zum Segment "Halbleiter".

Wie Shanghai Fudan Microelectronics derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shanghai Fudan Microelectronics. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Fudan Microelectronics daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Fudan Microelectronics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Shanghai Fudan Microelectronics derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,03 HKD, womit der Kurs der Aktie (5,59 HKD) um -38,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,45 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -24,97 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Fudan Microelectronics liegt bei einem Wert von 40,63. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 59,86) unter dem Durschschnitt (ca. 32 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shanghai Fudan Microelectronics damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.