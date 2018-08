Shanghai Environment: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Travis Perkins":

Am 08.08.2018 ging die Aktie Shanghai Environment an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 14,6 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Unser Analystenteam hat Shanghai Environment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shanghai Environment. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Environment daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Environment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,73 liegt Shanghai Environment auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Waste & Environ Svcs & Equip" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Environment verläuft aktuell bei 20,72 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 14,6 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -29,54 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 16,13 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Shanghai Environment-Aktie der aktuellen Differenz von -9,49 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".