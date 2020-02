Shanghai Electric wird Energie-Innovationen auf der Expo 2020 Dubai präsentieren

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Group (nachfolgend "ShanghaiElectric" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie an der Expo 2020 Dubaials der offizielle Partner des China-Pavillons teilnehmen wird, der am 20.Oktober eröffnet werden soll."Wir sind stolz darauf, ein Teil der Expo 2020 Dubai zu sein. Es ist das vierteMal für Shanghai Electric, bei der World Expo mitzuwirken. Unter dem treffendenNamen "Das Licht Chinas" werden der China-Pavillon und Shanghai Electric einTeam bilden, um der Welt die neuesten Technologie- und Energielösungen zuzeigen, die eine strahlende Zukunft der Energieerzeugung und beimEnergieverbrauch ermöglichen sollen. Es ist außerdem ein bedeutender Schritt fürdas Unternehmen, da wir unser globales Markenimage weiter verstärken wollen",sagte Frau Sun, stellvertretende Direktorin der Abteilung Unternehmenskultur vonShanghai Electric.Gegenwärtig realisiert Shanghai Electric eine Reihe von Megaprojekten in derRegion der neuen Seidenstraße, darunter auch das 950 MW Concentrated SolarPower- (CSP) und PV-Solarenergie-Projekt in Dubai. Sobald es fertiggestellt ist,wird das Projekt voraussichtlich saubere Energie für über 270.000 Familien inder Stadt liefern und so die Kohlendioxidemissionen der Stadt um 1,6 MillionenTonnen pro Jahr senken.Zhang Shenfeng, stellvertretender Direktor des Chinesischen Rats zur Förderungdes Internationalen Handels (China Council for the Promotion of InternationalTrade) erklärte, dass dieses 950 MW-Projekt ein bedeutender Baustein in derInitiative für die Neue Seidenstraße sei, und dass er sich freue, dass ShanghaiElectric bei der Expo als der Vertreter von Chinas staatseigenen Unternehmenmitwirkt.Der China-Pavillon auf der Expo 2020 Dubai wird 4.636 qm umfassen und seinKonzept beruht darauf, Hoffnung und eine strahlende Zukunft zu symbolisieren.Besucher werden einen Blick auf bahnbrechende Innovationen werfen können, diederzeit in China in den Sektoren IT, Transport, 5G und künstliche Intelligenzentwickelt werden.Informationen zu Shanghai ElectricShanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist vor allemin den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Vertrieb von Energieanlagen undIndustrieausrüstung tätig. Der primäre Schwerpunkt des Unternehmens liegt aufneuen Energien einschließlich der Herstellung und des Vertriebs von Windturbinenund -komponenten sowie Atomstromanlagen. Darüber hinaus ist Shanghai Electric imBereich effiziente und saubere Energie aktiv und produziert und vertreibtWärmekraftanlagen, Energieübertragungs- und Energieverteilungsanlagen sowieindustrielle Anlagen. Die Produktion und der Vertrieb von Aufzügen und Motoren,moderne Dienstleistungen wie Vertragsabschlüsse von Bauprojekten fürWärmekraft-, Stromübertragungs- und Verteilungsprojekte und weitereGeschäftsbereiche gehören ebenfalls zu den Aktivitäten des Unternehmens.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088111/Shanghai_Electric_join_Expo_2020_Dubai_official_partner_China_Pavilion.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1088171/logo.jpgPressekontakt:Jin Shen+86-138-1790-9115shenjin@shanghai-electric.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136165/4516862OTS: Shanghai ElectricOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuell