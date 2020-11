Shanghai Electric und Siemens Energy gründen ein Zentrum zur Förderung intelligenter Energien

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (das "Unternehmen") (SEHK: 02727, SSE: 601727), der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Stromgeneratoren, Industrieanlagen und Integrationsdienstleistungen, hat einen weiteren Meilenstein erreicht und auf der internationalen China International Import Expo (CIIE) in Shanghai eine Kooperationsvereinbarung mit Siemens Energy über ein Zentrum zur Förderung intelligenter Energien unterzeichnet.Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau eines Kompetenzzentrums für intelligente Energie, das sowohl der heimischen als auch der globalen Energiewirtschaft dienen kann. Basierend auf der kontinuierlichen Innovation der digitalen Technologien für das industrielle Internet werden drei High-Tech-Unternehmensbereiche, ein digitales Erlebniszentrum mit virtueller Realität und eine Kooperationsplattform für industrielle Inkubatoren aufgebaut. Das Zentrum wird fortschrittliche digitale Dienstleistungen im Bereich des industriellen Internets für Energiekunden bieten, wobei die intelligenten industriellen Energieanlagen der Muttergesellschaft genutzt werden.Die Zusammenarbeit von Shanghai Electric und Siemens Energy stellt einen weiteren Schritt nach vorn für die Generalmodernisierung der chinesischen Energieindustrie dar. Die beiden Unternehmen wollen der Industrie bei der Integration von künstlicher Intelligenz und industriellem IoT in ihre Wertschöpfungsketten helfen. Dies soll dem Unternehmen neues Wachstum bringen und sein Smart Energy-Geschäfts voranbringen.Neben der Vereinbarung mit Siemens Energy schloss das Unternehmen auf der CIIE auch Geschäfte mit Global Top-500-Unternehmen ab. Auf der diesjährigen Messe erhielt es Importaufträge im Gesamtwert von fast 2,4 Milliarden RMB, etwa 500 Millionen RMB mehr als im vergangenen Jahr.Shanghai Electric ist einer der größten Fertigungsbetriebe in China. Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen aktiv. Es ist führend in den Bereichen der Herstellung traditioneller thermischer und erneuerbarer Energieanlagen und arbeitet seit langem schwerpunktmäßig in den Bereichen Energie- und Industrieanlagen sowie Integrationsdienstleistungen. Auch im Bereich Windenergie zeichnet sich Shanghai Electric aus: Bei Offshore-Windenergieanlagen hält es eine dominante Marktposition.Siemens Energy ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Energieerzeugungsbranche. Mit seinen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Stromerzeugung über die Übertragung bis hin zur Speicherung. Das Technologieportfolio umfasst konventionelle und erneuerbare Energien wie Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke sowie Stromgeneratoren und Transformatoren.Weiterführende Linkswww.shanghai-electric.com (http://www.shanghai-electric.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1339597/PHOTO.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpgPressekontakt:Shen Jin+86(21)23196217shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuell