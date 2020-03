Shanghai Electric spendet 40.000 Masken für das Wassit-Wärmekraftwerk im Irak

Baghdad (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Group, weltweit führender Hersteller und Lieferant von Stromerzeugungs- und Industrieausrüstung, gab heute eine Spende in Form von 40.000 chirurgischen Masken an die Mitarbeiter des Wassit-Wärmekraftwerks von Shanghai Electric, dem größten Kraftwerk seiner Art im Irak, als Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 bekannt."Die Seuchenlage verbessert sich allmählich innerhalb Chinas, doch die Zahl der Fälle steigt im Irak und anderswo in Nahen Osten weiter an", so Bian Changzheng, Handelsberater der chinesischen Botschaft im Irak.Bisher wurden 372.757 Menschen in 167 Ländern und Regionen als mit COVID-19 infiziert bestätigt. Die wichtigsten irakischen Provinzen haben sich dazu entschlossen, ihre Grenzen zu schließen, darunter Erbil und Sulaymaniyah, während andere eine vollständige Abriegelung als Vorsichtsmaßnahme verhängten. Das Wassit-Wärmekraftwerk hat seit Januar dieses Jahres eine Reihe von Maßnahmen zum Management und zur Kontrolle des Infektionsrisikos vor Ort eingeführt, um die Mitarbeiter bei der Arbeit vor Ort zu schützen."Die Pandemie hat einen beispiellosen Druck auf die Gesundheitssysteme in der gesamten Region ausgeübt, und die chinesische Botschaft im Irak leistet medizinische Hilfe, indem sie Material zur Pandemieprävention finanziert und medizinische Experten in den Irak entsendet", so Herr Changzheng auf seiner Reise mit medizinischen Experten des chinesischen Roten Kreuzes zum Wassit-Wärmekraftwerk zwecks Pandemieprävention, Inspektion und Leitung. "Chinesische Unternehmen haben aggressive Maßnahmen ergriffen, um die Kontrolle über den Coronavirus zu behalten und die Gesundheit und Sicherheit der lokalen Mitarbeiter zu gewährleisten."Das in der zentralirakischen Provinz Wassit, südlich der Stadt Kut und etwa 120 km südöstlich von Bagdad gelegene Wassit-Werk verfügt über vier Blöcke mit einer Erzeugungskapazität von jeweils 330 MW und zwei Blöcke mit einer Kapazität von jeweils 610 MW. Da alle sechs Blöcke ans Netz angeschlossen sind und 2015 in den kommerziellen Betrieb gingen, liefert das Kraftwerk heute eine Gesamtleistung von 56 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Tag, was 30 % der nationalen Stromerzeugung des Iraks und 70 % des Stromverbrauchs Bagdads zu Spitzenzeiten entspricht.Shanghai Electric hat die "EPC + O & M"-Lösung praktiziert, indem es sowohl beim Betrieb als auch bei der Wartung des Kraftwerks die Führung übernahm. Um die Produktivität und Effizienz des Projekts zu gewährleisten, hat das Unternehmen alle wichtigen Ausrüstungskomponenten der Anlage, einschließlich Kessel, Dampfturbinen, Generatoren und Kondensatoren, entworfen und hergestellt und dazu 150 irakischen Mitarbeitern eine praktische Ausbildung ermöglicht, die sie auf den Betrieb und die Wartung der Anlage vorbereiten soll."Die positive Dynamik des Projekts wird genutzt, um die Anlage Hand in Hand mit ökologischer Erhaltung und wirtschaftlicher Entwicklung zu etablieren. Sie spielt zudem eine wichtige Rolle bei der sozialen Entwicklung der Region, denn Shanghai Electric hat sich verpflichtet, die lokalen Gemeinden durch Verbesserung von Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und des allgemeinen Lebensstils in der Region zu unterstützen", so He Zhuang von Shanghai Electric, Projektleiter für das Wassit-Wärmekraftwerk.Informationen zu Shanghai ElectricShanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist hauptsächlich in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Energie- und Industrieausrüstung tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Geschäft mit neuer Energie, darunter die Herstellung und der Verkauf von Windturbinen und Komponenten sowie von Kernkraftausrüstung; auf das Geschäft mit sauberer Energie, einschließlich der Herstellung und des Verkaufs von Wärmeenergieausrüstung, Stromübertragungs- und Verteilungsausrüstung; auf Industrieausrüstung wie die Herstellung und den Verkauf von Aufzügen und Elektromotoren und auf die moderne Dienstleistungsbranche mit der Vergabe von Aufträgen für den Bau von Stromerzeugungsanlagen, Stromübertragungs- und Verteilungsprojekten sowie auf andere Geschäfte.Für zugehörige Links siehehttp://www.shanghai-electric.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1137497/Chinese_medical_aid_team_Wassit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1137532/Shanghai_Electric_Logo.jpgPressekontakt:Shen Jin+86-13817909115shenjin@shanghai-electric.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136165/4556896OTS: Shanghai ElectricOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuell