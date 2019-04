Shanghai Cooltech Power: Was Sie wissen sollten?

Shanghai Cooltech Power, ein Unternehmen aus dem Markt "Schwere elektrische Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 18:20 Uhr) mit 9,36 CNY im Plus (+0.79 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shanghai Cooltech Power einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shanghai Cooltech Power jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Cooltech Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shanghai Cooltech Power konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shanghai Cooltech Power auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 115,51 ist die Aktie von Shanghai Cooltech Power auf Basis der heutigen Notierungen 59 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (72,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".