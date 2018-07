Shanghai Chlor-Alkali Chemical: War das hier wirklich zuzutrauen?

Am 24.07.2018 ging die Aktie Shanghai Chlor-Alkali Chemical an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 0,66 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shanghai Chlor-Alkali Chemical auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shanghai Chlor-Alkali Chemical liegt mit einem Wert von 4,7 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemicals" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

