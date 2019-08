Shanghai Chlor-Alkali Chemical: Alles im Griff?

Am 14.08.2019 ging die Aktie Shanghai Chlor-Alkali Chemical an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 7.45 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unser Analystenteam hat Shanghai Chlor-Alkali Chemical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shanghai Chlor-Alkali Chemical liegt mit einem Wert von 7,66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shanghai Chlor-Alkali Chemical führt bei einem Niveau von 70,37 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,73 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai Chlor-Alkali Chemical-Aktie ein Durchschnitt von 7,73 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,45 CNH (-3,62 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,03 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai Chlor-Alkali Chemical-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Shanghai Chlor-Alkali Chemical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.