Shanghai Chengdi Construction: Endlich!

An der Börse Shanghai schloss die Shanghai Chengdi Construction-Aktie am 19.11.2018 mit dem Kurs von 15,25 CNY. Die Shanghai Chengdi Construction-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Shanghai Chengdi Construction auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Shanghai Chengdi Construction weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,94 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Engineering & Construction Svcs") von 1,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,02 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shanghai Chengdi Construction erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -24,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -30,2 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,51 Prozent im Branchenvergleich für Shanghai Chengdi Construction bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -29,18 Prozent im letzten Jahr. Shanghai Chengdi Construction lag 4,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Shanghai Chengdi Construction von 15,25 CNY ist mit -14,04 Prozent Entfernung vom GD200 (17,74 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 14,21 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,32 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shanghai Chengdi Construction-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.