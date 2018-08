Shanghai ChemPartner gibt Abschluss seiner Fusion mit Quantum bekannt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner, eine führendeOrganisation im Bereich Biowissenschaften, die hochwertige undkosteneffiziente Dienstleistungen in der Arzneimittelforschung und-entwicklung anbietet, hat den Abschluss seiner Fusion mit QuantumHi-Tech China Biological bekanntgegeben.Quantum hatte 2017 in einer Pressemitteilung(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-13/1203611100.PDF) seineAbsicht angekündigt, mit Shanghai ChemPartner zu fusionieren - einertechnologiebasierten Organisation für Auftragsforschung undAuftragsproduktion (CRO/CMO) für die weltweite Pharma- undBiotechnologiebranche. Die Fusion und Unternehmens-Umstrukturierungwurden in einer Pressemitteilung (http://www.prnewswire.com/news-releases/shangpharma-announces-strategic-corporate-restructuring-of-shanghai-chempartner-300428937.html?tc=eml_cleartime) im März 2017 auchvon Chempartner angesprochen und sind Teil der Pläne desUnternehmens, den Kapitalmarkt in China zu nutzen."Wir freuen uns sehr über die Fusion mit Quantum - darüber, dasswir zusammen als börsennotiertes Unternehmen unsere Vision und Zieleumsetzen können. Dieser bedeutende Meilenstein ist das Ergebnisharter Arbeit und sehr gründlicher Sorgfaltsprüfungen. Dererfolgreiche Abschluss und die Genehmigung unserer Fusion gebenChemPartner, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden Vertrauen in dieZukunft", so Michael Hui, Chairman von Shanghai ChemPartner.Michael Hui bleibt Chairman von Shanghai ChemPartner und wird alsVice Chairman des Board of Directors von Quantum fungieren. DasChemPartner-Führungsteam bleibt intakt, auch wird das Unternehmen alseigenständige Einheit weitergeführt.Shanghai ChemPartner, zu dem ChemPartner, China GatewayPharmaceutical Development, China Gateway Biologics und ChemExplorergehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in derArzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf den FeldernBiologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie undPharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleineund große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigenweltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen undVertreter in den USA, in Europa, China und Japan.Pressekontakt:Livia LeggMSChief Commercial Officernews@chempartner.comSarah StapletonSenior ManagerMarketing und KommunikationTelefon: +1 (913) 302-1568sstapleton@chempartner.comOriginal-Content von: Shanghai ChemPartner, übermittelt durch news aktuell