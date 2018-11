Shanghai Carthane: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Börse Shanghai schloss die Shanghai Carthane-Aktie am 23.11.2018 mit dem Kurs von 17,96 CNY. Die Shanghai Carthane-Aktie wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Carthane-Aktie hat einen Wert von 62,76. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (36,48). Shanghai Carthane ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,48). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Shanghai Carthane.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shanghai Carthane investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen Mehrertrag in Höhe von 1,57 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shanghai Carthane-Aktie ein Durchschnitt von 22,56 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,96 CNY (-20,39 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (18,06 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shanghai Carthane-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Shanghai Carthane erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.