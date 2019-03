Shanghai AiyingshiWas steht jetzt noch aus, ?

Der Shanghai Aiyingshi-Kurs wird am 04.03.2019, 20:53 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 43,71 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Shanghai Aiyingshi haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Shanghai Aiyingshi. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Aiyingshi daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shanghai Aiyingshi von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shanghai Aiyingshi für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Shanghai Aiyingshi für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Shanghai Aiyingshi insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Dividende: Shanghai Aiyingshi schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,48 % und somit 3,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,71 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".