Shandong verstehen: Linyi wird die größte E-Commerce-Logistikbasis in Nordchina

Beijing (ots) -Linyi, eine bezirksfreie Stadt in der Provinz Shandong, hat sich zur größten E-Commerce-Logistikbasis im nördlichen Teil Chinas entwickelt, das durch die starke Entwicklung des Live-Streaming-E-Commerce und anderer neuer Geschäftsformen angetrieben wird.Die Statistiken der örtlichen Postbehörde zeigten, dass das Gesamtgeschäftsvolumen der Kurierdienstunternehmen in der Stadt im Jahr 2021 1,3 Milliarden Stücke überstieg, 49,24 Prozent mehr als im Vorjahr, und 6,138 Milliarden Yuan an Geschäftseinnahmen einbrachte, 36,57 Prozent mehr als im Vorjahr.Im Januar dieses Jahres verzeichnete das Gesamtgeschäftsvolumen dieser Unternehmen 128,0837 Millionen Stücke, was einem Anstieg von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Entwicklung des Kurierdienstes von Linyi hat weitgehend vom schnellen Aufstieg seines Live-Streaming-E-Commerce mit der starken Unterstützung der Politik profitiert.Laut Statistiken der zuständigen Handelsbehörde stiegen die Online-Einzelhandelsumsätze von Linyi im Jahr 2021 um 24,8 Prozent auf 44,02 Milliarden Yuan. Im Marktcluster des Bezirks Lanshan von Linyi Trade City gibt es 56.229 Händler und 15.082 Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind, mit 99.749 Beschäftigten.Allein im Bezirk Lanshan wurden 17 Live-Streaming-Industrieparks gebaut.Das Handelsvolumen des Live-Streaming-E-Commerce von Linyi auf Kuaishou, einer führenden Kurzvideoplattform in China, gehört zu den Spitzenreitern des Landes. Die Stadt hat über 8.000 Live-Streamer auf der Kuaishou-Plattform, von denen über 300 jeweils mehr als 1 Million Fans haben. 16 von ihnen haben jeweils über 5 Millionen Fans und 3 von ihnen jeweils über 10 Millionen Fans.Der Live-Streaming-E-Commerce-Dienst von Linyi auf Douyin, einer weiteren beliebten chinesischen Kurzvideoplattform, boomt ebenfalls.Laut der Big-Data-Überwachung von Inspur, einem führenden IT-Unternehmen in China, erzielte Linyi während des Online-Einkaufsfestivals zum chinesischen Neujahr vom 10. Januar bis 7. Februar dieses Jahres in Shandong einen Online-Einzelhandelsumsatz von insgesamt 3,295 Milliarden Yuan.Im Januar dieses Jahres erreichten die Online-Einzelhandelsumsätze der Stadt 4,068 Milliarden Yuan, 20,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 302.800 Live-Übertragungen verdiente Linyi 2,653 Milliarden Yuan.Angetrieben von Live-Streaming-E-Commerce hat die Stadt das Produktverkaufsformat "Internet-Influencer plus Live-Übertragung plus E-Commerce" geschaffen, das die rasante Entwicklung traditioneller Märkte, lokaler Produktverarbeitung, Logistik und Expresslieferung und anderer Branchen sowie die Transformation und Entwicklung der Linyi Trade City vorangetrieben hat.