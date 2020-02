Shandong Yanggu Huatai Chemical: Das kann einfach nicht wahr sein

Für die Aktie Shandong Yanggu Huatai Chemical stehen per 10.02.2020, 22:20 Uhr 8.39 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shandong Yanggu Huatai Chemical zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Wie Shandong Yanggu Huatai Chemical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shandong Yanggu Huatai Chemical konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shandong Yanggu Huatai Chemical auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shandong Yanggu Huatai Chemical wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Shandong Yanggu Huatai Chemical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Shandong Yanggu Huatai Chemical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8 % und somit 5,31 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".