Shandong Weigao Medical Polymer: Sind Sie dafür gewappnet?

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Shandong Weigao Medical Polymer per 24.09.2018 bei 7,74 HKD. Shandong Weigao Medical Polymer zählt zu "Gesundheitsversorgung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shandong Weigao Medical Polymer auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shandong Weigao Medical Polymer investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Medical Equipment & Devices einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Shandong Weigao Medical Polymer im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shandong Weigao Medical Polymer. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Shandong Weigao Medical Polymer mit einer Rendite von 37,4 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Medical Equipment & Devices"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,41 Prozent. Auch hier liegt Shandong Weigao Medical Polymer mit 23 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.