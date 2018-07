Shandong Sito Bio-tech: Grund zur Sorge?

Der Kurs der Aktie Shandong Sito Bio-tech stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 43,27 CNY. Der Titel wird der Branche "Arzneimittel" zugerechnet.Shandong Sito Bio-tech haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Shandong Sito Bio-tech ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotech & Pharma) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 50 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 143,75 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

