Shandong Publishing & Media: Ein unsicheres Investment?

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Shandong Publishing & Media per 28.09.2018 bei 7,69 CNH. Shandong Publishing & Media zählt zu "Veröffentlichung".

Unsere Analysten haben Shandong Publishing & Media nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shandong Publishing & Media in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shandong Publishing & Media haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Shandong Publishing & Media bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Publishing & Media liegt bei einem Wert von 10,39. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Media" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shandong Publishing & Media damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Shandong Publishing & Media schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,86 % und somit 0,15 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,71 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".