Shandong Polymer Biochemicals: Was noch aussteht!

Am 19.01.2020, 01:00 Uhr notiert die Aktie Shandong Polymer Biochemicals an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 6.43 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shandong Polymer Biochemicals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shandong Polymer Biochemicals beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,15 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,29) für diese Aktie. Shandong Polymer Biochemicals bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shandong Polymer Biochemicals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -16,15 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +59,38 Prozent im Branchenvergleich für Shandong Polymer Biochemicals bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,15 Prozent im letzten Jahr. Shandong Polymer Biochemicals lag 59,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Die Shandong Polymer Biochemicals ist mit einem Kurs von 6,43 CNH inzwischen -5,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +3,88 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.