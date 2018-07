Shandong New Beiyang Information: Kommt jetzt der Hammer?

Für die Aktie Shandong New Beiyang Information aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 24.07.2018 ein Kurs von 16,81 CNH geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shandong New Beiyang Information einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shandong New Beiyang Information jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong New Beiyang Information liegt bei einem Wert von 35,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hardware" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shandong New Beiyang Information damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

