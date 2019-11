Shandong Molong Petroleum Machinery: Tut sich da was?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shandong Molong Petroleum Machinery, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.11.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 1.02 HKD.

Unser Analystenteam hat Shandong Molong Petroleum Machinery auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Shandong Molong Petroleum Machinery erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -0,33 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -12,89 Prozent im Branchenvergleich für Shandong Molong Petroleum Machinery bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,33 Prozent im letzten Jahr. Shandong Molong Petroleum Machinery lag 12,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Shandong Molong Petroleum Machinery ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,69 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 62,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shandong Molong Petroleum Machinery-Aktie beträgt dieser aktuell 1,3 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,03 HKD) liegt damit deutlich darunter (-20,77 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shandong Molong Petroleum Machinery somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (1,09 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,5 Prozent Abweichung). Die Shandong Molong Petroleum Machinery-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Shandong Molong Petroleum Machinery auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.