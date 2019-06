Shandong Minhe Animal Husbandry: Was jetzt?

Für die Aktie Shandong Minhe Animal Husbandry stehen per 20.06.2019, 22:47 Uhr 26,46 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shandong Minhe Animal Husbandry zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Shandong Minhe Animal Husbandry haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shandong Minhe Animal Husbandry liegt bei 54,12, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Shandong Minhe Animal Husbandry bewegt sich bei 65,61. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Minhe Animal Husbandry liegt bei einem Wert von 9,06. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 93,13) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shandong Minhe Animal Husbandry damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Shandong Minhe Animal Husbandry lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Shandong Minhe Animal Husbandry in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".