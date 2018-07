Shandong Meichen Ecology & Environment: Verständliche Reaktion?

Der Shandong Meichen Ecology & Environment-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 7,98 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".Unser Analystenteam hat Shandong Meichen Ecology & Environment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Derzeit schüttet Shandong Meichen Ecology & Environment niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Commercial Services. Der Unterschied beträgt 1,66 Prozentpunkte (0,56 % gegenüber 2,22 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

